ZDF-Klinikserie Isabell Horn als Krankenschwester in "Bettys Diagnose"

Privat habe sie dieser Beruf nie gereizt, sagte Horn, die auch in sozialen Medien aktiv ist. "Um so schöner ist es aber, dass ich jetzt eine Krankenschwester spielen darf und neue Erfahrungen in dem medizinischen Bereich sammeln darf." Sie habe großen Respekt vor allen Krankenschwestern und vor allen Ärzten, sagte die zweifache Mutter. Horn hat viele Jahre in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ("GZSZ") mitgespielt.