Zara Tindall in Ascot Die gut behütete Enkelin der Queen

Es soll ja Leute geben, die an einem schwülheißen Sommertag in ihre Shorts hüpfen, den Kugelgrill auf dem Balkon anwerfen und so lange ein armes Stück Fleisch quälen, bis in der Nachbarschaft die Feuermelder knödeln. Und dann gibt es gewisse Herrschaften, die an einem sonnigen Vormittag einen lustigen Hut aufsetzen, distinguiert ein Gurkensandwich mümmeln und bei einem Gläschen Champagner schönen Pferden beim Schwitzen zuschauen. So geht Sommer!