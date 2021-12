Zapfenstreich für Merkel Ein rote Rose und feuchte Augen zum Abschied

Angela Merkels Augen verraten, wie sehr das staatliche Abschiedszeremoniell sie bewegt. Nicht während ihrer Ansprache, die sie in jener gleichbleibenden Tonlage vorträgt, die den einen so vertraut und manch anderen gar verhasst ist. Als aber das Stabsmusikkorps der Bundeswehr zu spielen beginnt, kommt beim Nina-Hagen-Song „Du hast den Farbfilm vergessen“, einem „Highlight“ ihrer DDR-Jugend, Bewegung in die Kanzlerin. Leicht bewegt sich der Kopf zum Rhythmus des Liedes, in dessen Text die Insel Hiddensee in ihrem langjährigen Wahlkreis zu Ehren kommt. Im zweiten Stück ihrer persönlichen Auswahl, Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, kommen dann die Emotionen: Angela Merkel klammert ihre Hände fest aneinander, Halt suchend, mit sichtbar feuchten Augen.