«Zahlungsunfähigkeit» Restaurantkette Vapiano ist insolvent

Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Marbach

Alkoholisiert am Steuer

Einer aufmerksamen Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag ein 63-jähriger Mann in einem VW Golf aufgefallen, der wohl alkoholisiert in Richtung Rielingshausen unterwegs war. Die Polizei sucht noch nach einem Radfahrer, den er bei seiner Trunkenheitsfahrt gefährdet hatte.