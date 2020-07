Zahlen vom Umweltbundesamt Ökostrom-Anteil im ersten Halbjahr erstmals bei 50 Prozent

Berlin - Der Ökostrom-Anteil in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2020 erstmals auf rund 50 Prozent geklettert. Das liege einerseits an der wachsenden Stromproduktion von Windkraft- und Solaranlagen, andererseits am geringeren Stromverbrauch in der Corona-Krise, teilte das Umweltbundesamt mit.