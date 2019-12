Zahlen für 2019 Schlichtungsstelle sammelte Tausende Passagier-Beschwerden

Kinderbetreuung in Kirchberg

„Personalkosten steigen wie Saturnrakete“

Der steigende Bedarf an Kinderbetreuung macht sich auch im Haushalt für 2020 bemerkbar. An Personalkosten muss die Gemeinde in diesem Bereich wohl mehr als 1,8 Millionen Euro stemmen. Das ist ein Plus von 325 000 Euro.