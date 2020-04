„You’ll Never Walk Alone“ Fast 100-jähriger stürmt die britischen Charts

Moore wird am kommenden Donnerstag 100 Jahre alt. Er ist damit der älteste Interpret mit einem Nummer-Eins-Hit in Großbritannien. Diesen Rekord hielt bisher Tom Jones, der es mit 68 Jahren mit dem Song „Barry Islands In The Stream“ 2009 an die Spitze der Charts schaffte. Jones ließ es sich nicht nehmen, Moore zu gratulieren.