Ylenia fegt über Deutschland Die eindrucksvollsten Bilder des Sturms

Ein 15 Meter hoher Antennenmast stürzte in Berlin im Sturm auf die Ringbahn. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran aus, um die Strecke freizuräumen, wie ein Sprecher sagte. Die Berliner Feuerwehr rief sowohl in der Nacht als auch am Donnerstagvormittag den Ausnahmezustand aus.

Ein Binnenschiff hängt an der Freihafenelbbrücke in Hamburg fest. In unserer Fotostrecke zeigen wir eine Auswahl an spektakulären Bildern des Sturmtiefs über Deutschland. Klicken Sie sich durch!