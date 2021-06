Yasin El Azzazy turnt „Deutschen“ Auf Ninja Warrior folgt das Comeback nach 19 Jahren

Karriere eigentlich 2002 beendet

Rückblick: Zwei Jahre nach seinem letzten Start bei den nationalen Jugendmeisterschaften 2002 beendete der Murrer mit 14 Jahren seine Karriere. Nach einer Pause fand er im SGV Murr zurück und entwickelte neuen Ehrgeiz. Der Anschluss an den Leistungssport war aber verloren – so begann er 2006 einen zweiten Anlauf. Nach acht Jahren mit dem SGV in der Bezirks- und Landesliga wechselte er 2014 zu Oberligist TSV Lustnau. Nach vier Saisons wechselte er zu Drittligist VfL Kirchheim, mit dem er 2017 und 2019 in die 2. Bundesliga aufstieg.