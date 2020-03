Xhamster veröffentlich Deutschland-Statistik So beeinflusst Corona den Pornokonsum – auch in Baden-Württemberg

Die Nutzungsrückgänge in den letzten Wochen lösen bei Xhamster aber keinerlei Sorge aus. „Nach fast einer Woche in Quarantäne und der dadurch aufkommenden Langeweile legen die Zugriffszahlen in einigen Bundesländern wieder zu“, schreibt Xhamster. In Thüringen, Bayern oder Brandenburg würden sogar mehr Pornos konsumiert als vor der Corona-Krise. Insofern deute die Tendenz vielleicht doch darauf hin, dass der Traffic weiter ansteigt, je länger die Nutzer gelangweilt zu Hause seien.