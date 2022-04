Xavier Naidoo im Video „Dinge getan, die ich heute bereue“

Der Krieg in der Ukraine verändert vieles, offenbar auch die Sicht eines Popsängers auf sich und die Welt. Oder ist es gar nicht der Krieg, sondern die Angst, ins Abseits gedrängt zu werden, Fans zu verlieren und noch mehr Konzertabsagen zu kassieren als in den vergangenen Monaten? 2020 hat Xavier Naidooeinen Song mit diesen Zeilen veröffentlicht: „Ich hab’ fast alle Menschen lieb, / aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, / bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt, / dann muss ich harte Worte wählen. / Denn keiner darf meine Leute quälen.“ Die Folge: Rausschmiss aus der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Dabei war der Mannheimer zuvor schon angeeckt. Zum Beispiel mit homophoben Äußerungen: „Ihr tötet Kinder und Föten, / und ich zerquetsch euch die Klöten“, drohte er 2012 in einem Song. In den letzten Jahren reihte sich der Sänger nicht nur in die Coronaproteste ein, sondern teilte rechtsextreme Inhalte und Verschwörungserzählungen über eine international agierende Elite, die mithilfe der Pandemie eine neue Weltordnung installieren wolle.