Wursttüftlertag in Backnang VfB-Fans kreieren eine neue Stadionrote

Stuttgart - Am 14. August steht für den VfB Stuttgart das erste Heimspiel der neuen Bundesliga-Runde an. Doch das Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth ist nicht das einzige Highlight, das die Stadionbesucher erwarten wird. Wie der VfB am Freitag bekannt gab, startet die Firma Aramark, die sich um die Gastronomie in der Mercedes-Benz-Arena kümmert, das neue Catering-Konzept „Cannstatt kocht“. Eines ist schon bekannt: Es wird eine neue VfB-Stadionrote geben – und bei deren Entwicklung waren auch VfB-Fans beteiligt.