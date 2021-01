Wurfsaison 2020/21 Geburtenrekord bei Helgoländer Kegelrobben

Die meisten Kühe haben ihre Jungen nun bekommen und sind damit beschäftigt, die Kleinen zu säugen und zu schützen, wie der Verein Jordsand weiter mitteilte. "Viele Jungtiere sind bereits abgestillt und im Fellwechsel." Das erste Jungtier dieser Saison wurde am 2. November geboren. Seitdem kamen nach Angaben des Vereins Jordsand nach und nach immer mehr trächtige Kegelrobbenkühe an die Strände der Düne. Bis zu 38 Jungtiergeburten am Tag wurden dabei registriert. Auf der Düne wurde es schnell eng.