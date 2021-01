Wunsch für Rielingshausen Wunsch nach gemeinsamem Bankomat

Allerdings heißt das noch lange nicht, dass dieser Ansatz eine Blaupause für Rielingshausen ist und sich das Modell auf den Marbacher Stadtteil übertragen lässt. Denn Bernd Weisheit, Pressesprecher der Volksbank Ludwigsburg, macht klar, dass sich grundsätzlich gesehen Angebote für ein Geldhaus wirtschaftlich tragen müssten. „Eine Bank baut natürlich keine Automaten ab und schließt auch keine Filialen, die sich rechnen“, erklärt er. Wobei man in Fällen, in denen sich der klassische Weg nicht mehr rentiert, in der Tat über eine „abgespeckte Version“, also einen gemeinsamen Automaten, nachdenken könne – der dann jedoch auch nicht zum Minusgeschäft werden dürfe. Grundsätzlich auszuschließen sei eine solche Lösung für Standorte wie Rielingshausen allerdings nicht. „Es sind natürlich die Kunden, die darüber mit ihrem Nutzungsverhalten entscheiden, ob ein Standort bestehen bleibt. Daher hatten wir auch vor der Filialschließung in Rielingshausen aufgerufen, Filiale und Automaten mehr zu nutzen – die tatsächliche Nachfrage war aber trotzdem weiter zurückgegangen“, betont er. In den nächsten Monaten werde man aber eher nicht dazu kommen, sich der Überprüfung solcher Kooperationsmodelle zu widmen. Es werde gerade mit Hochdruck daran gearbeitet, die im Dezember angekündigte Fusion der Volksbanken Ludwigsburg, Asperg-Markgröningen und Neckar-Enz vorzubereiten. Die Geldhäuser sollen zum November 2021 verschmelzen. Diese Vereinigung, die dann rückwirkend zum 1. Januar gilt, müsse zunächst technisch in die Wege geleitet werden, erklärt Bernd Weisheit. In einer weiteren Phase werde analysiert, welche Auswirkungen die Fusion auf das Filialnetz haben könnte. „In Ortschaften, in denen es Doppelstrukturen gibt, müssen wir zum Beispiel prüfen, welche Filiale fortgeführt werden soll“, kündigt er an. Die Entscheidung hänge unter anderem von der Immobilie und der Lage der einzelnen Filialen ab. Kommunen im Raum Marbach seien davon nicht direkt betroffen. Allerdings werde im Rahmen des Verschmelzungsprozess irgendwann auch generell über das künftige gemeinsame Filialnetz gesprochen. Dann soll unter anderem untersucht werden, „wie viel Nachfrage bei den Filialen, bei denen aktuell der personenbediente Service wegen Corona geschlossen ist wie in Affalterbach, überhaupt noch besteht“.