Wunsch aus Oberstenfeld Kommt Tempo 70 nach Beilstein?

Vor einem Kindergarten soll Tempo 30 kommen

Die Gemeinde wünscht sich außerdem Tempo 40 auf der Landesstraße 1117 in Gronau. Im Teilort wird in diesem Jahr die Straße saniert und mit Flüsterasphalt versehen. Ob dann noch Tempo 40 genehmigt wird, sei noch nicht sicher, berichtete der Bürgermeister Markus Kleemann im Gemeinderat. Er will außerdem 30 Stundenkilometer an der Kreuzstraße von der Einmündung Lichtenberger Straße bis zum Kindergarten Hauäcker sowie Tempo 70 auf der Straße von Gronau in Richtung Prevorst bis zur Rechtskurve erreichen. Bereits der Gronauer und Prevorster Ortschaftsrat hatte sich zudem für Tempo 40 an der Schmidhausener Straße ausgesprochen.