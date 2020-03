Württembergligist TC Oberstenfeld Das Team steht, die Saison steht noch in den Sternen

Auf Position eins wird für die Oberstenfelderinnen Tara Würth spielen. Die 17-jährige Kroatin kommt aus Zagreb und wohnt derzeit noch bei ihren Eltern. Sie geht in Zagreb aufs Sportgymnasium und will dort demnächst ihren Schulabschluss machen. Seit 2016 ist Tara Würth im kroatischen Jugend-Nationalteam, im Juli 2018 erreichte sie bei den Jugend-Europameisterschaften der U16 in Moskau den dritten Platz. Am Ende des Jahres 2018 spielte sie beim European Junior Masters in der U16-Konkurrenz mit und schaffte es dort ins Finale. Bislang gewann Tara Würth sechs Jugend-Weltranglistenturniere und spielte 2018 und 2019 beim Orange Bowl in Florida mit, der inoffiziellen Jugend-Weltmeisterschaft. 2020 wurde sie Mitglied im kroatischen Nationalteam der Damen, nachdem sie bei ihrem ersten Damen-Profiturnier im Februar in Antalya/Türkei erst von Georgia Adreea Craciun (Rumänien) im Endspiel in drei Sätzen gestoppt wurde. Die kroatische Damen-Mannschaftsführerin und frühere French-Open-Siegerin Iva Majoli lud daraufhin Tara Würth ein zum Fed-Cup-Match in Estland. Dort hatte sie im Doppel ihren ersten Einsatz im Senior Team Croatia. Tara Würth ist derzeit die Nummer 200 in Deutschland. In der Jugend-Weltrangliste steht sie auf Platz 78. Sie wird in Oberstenfeld bei den Aktiven dabei sein und spielt zusätzlich für den TC Urbach im Juniorinnenteam, ebenfalls in der Württembergliga.