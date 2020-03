Württembergligist SKV Oberstenfeld trumpft auf SKV luchst favorisierten Pumas zwei Punkte ab

Das Hoch des SKV Oberstenfeld hält an. Zuhause läuft es wie am Schnürchen, das Angriffsspiel brummt generell. Kein Team der Liga schießt mehr Tore – außer eben der TSV Schmiden. Man durfte im Vorfeld der Partie also auf ein Offensivfeuerwerk hoffen. Doch das blieb aus. Eine 5:1-Abwehr stutzte den Schmidener Pumas die Krallen. Übrig blieben samtpfötige 25 Tore. Ausschlaggebend war bereits die Anfangsphase. Während die Oberstenfelder ihr Angriffsspiel diszipliniert gestalteten, gingen die Schmidener die Sache etwas zu lasch an. Leichte Fehler schlichen sich ein, SKV-Keeper Tim Schniering fand über unvorbereitete Abschlüsse schnell in die Partie. Eine Parade in der siebten Minute führte zur frühen Drei-Tore-Führung: Eric Stahl verwandelte aus dem Tempogegenstoß sicher zum 6:3. Druckvolle Positionsangriffe ließen den SKV zunächst auf 10:6 (14.), dann auf 12:7 (20.) erhöhen. Zu guten Möglichkeiten kam er häufig über lange Diagonalpässe vom Zentrum auf die Außenpositionen. Den so eröffneten Raum konnten entweder die Flügelspieler selbst nutzen oder es wurde in die andere Richtung gegengestoßen. Die Abwehrreihen rissen in der Folge rasch auseinander.