Würth und Liqui Moly Der Modelkalender ist Geschichte

Jahrzehntelang hingen sie in vielen Werkstätten, Büros und Fertigungshallen: Die Modelkalender von Würth aus Künzelsau. Die 2022er-Ausgabe wird die letzte sein. Das erklärte der Hohenloher Montage- und Befestigungstechnikhersteller auf Anfrage unserer Zeitung. Vom Schmierstoffhersteller Liqui Moly, der seit 2018 zu Würth gehört, habe es schon in diesem Jahr keinen Kalender mit Models in erotischen Posen mehr gegeben.