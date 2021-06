WTA-Turnier Kurz vor Wimbledon: Kerber im Viertelfinale von Bad Homburg

Dank einer guten Quote bei ihren Aufschlägen und druckvollem Spiel hatte die Kielerin am Ende doppelt so viele Punkte (60) gewonnen wie die elf Jahre jüngere Blinkowa (30). Als zweite deutsche Teilnehmerin nach Laura Siegemund steht sie in der Runde der besten Acht des mit 189.708 Euro dotierten neuen Rasenturniers und hat nun am Donnerstag (nicht vor 16.30 Uhr) die Chance aufs Halbfinale. "Für mich ist es wichtig, jetzt viele Matches zu haben und dann mit viel Selbstvertrauen nach Wimbledon zu reisen", sagte Kerber.