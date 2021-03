WTA-Turnier "Viele Fehler gemacht" - Erstrunden-Aus für Kerber in Dubai

Nach ihrem Erstrunden-Aus bei den Australian Open in Melbourne hatte die Weltranglisten-26. in der vergangenen Woche eine Partie in Doha gewonnen, war dann aber in der zweiten Runde an der Estin Anett Kontaveit gescheitert. Wie die kommenden Wochen für sie aussehen werden, weiß sie noch nicht. "Ich werde mich jetzt mit meinem Team zusammensetzen. Jetzt planen wir den nächsten Trip", sagte Kerber: "Die nächsten Tage werde ich auf jeden Fall erst mal Pause machen, dann gucken wir weiter."