WTA Tunesierin Jabeur gewinnt Rasen-Turnier in Berlin

Die Tunesierin Ons Jabeur hat das Rasen-Turnier in Berlin gewonnen und präsentiert sich kurz vor Wimbledon weiter in starker Form. Bei mehr als 30 Grad im Steffi-Graf-Stadion profitierte die 27-Jährige am Sonntag im Endspiel beim Stand von 6:3, 2:1 von der verletzungsbedingten Aufgabe der Schweizer Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic.