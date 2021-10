„World’s 50 Best Restaurants“ Das ist das beste Restaurant der Welt

Antwerpen - René Redzepi hat einmal in einem Gespräch gesagt, dass es leichter sei Kinder als Sterne zu bekommen. Drei Töchter hat er mit seiner Frau Nadine, die ebenfalls im Noma arbeitet, wo sich die beiden auch kennengelernt haben. Dieses Jahr war es endlich so weit: Drei Sterne für das neue Noma, jetzt wurde das Restaurant auf Platz 1 der 50 Best Restaurants gewählt. René Redzepi und sein großes Team sind ganz oben angekommen. Das Noma in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat sich über viele Jahre immer wieder neu erfunden. Am Montagabend kam es zum vierten Mal auf Platz 1 der „The World’s 50 Best Restaurants“-Liste. Und auch auf das zweite Treppchen kam ein Restaurant in der dänischen Hauptstadt: das Geranium.