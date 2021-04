World Press Photo Contest 2021 Das ist das Pressefoto des Jahres

Nähe durch Plastikumhang

„Die erste Umarmung“, so der Titel des Siegerfotos für die dänische Tageszeitung „Politiken“, zeigt die Brasilianerin Rosa Luzia Lunardi (85), die am 5. August 2020 von der Pflegerin Adriana Silva da Costa Souza in einem Pflegeheim umarmt wird – zum ersten Mal nach fünf Monaten. Die Pflegerin trägt dabei einen Plastikumhang, der Berührungen ohne direkten Körperkontakt möglich macht. Durch die Form des Umhangs erscheint die Pflegerin wie ein Engel. „Für mich ist es eine Geschichte von Hoffnung und Liebe in den schwierigsten Zeiten“, sagte Fotograf Nissen. Aufgrund der Pandemie hatten die Pflegeheime in Brasilien ab März 2020 Besuche von Verwandten und Angehörige verboten.