Wolfsburger Heimniederlage Kölns Modeste: "Schön, Wolfsburg in die Krise zu schicken"

Kohfeldt zu FC-Toren: "dürfen wir so nicht kassieren"

Seit 2018 ist Modeste zurück in Köln und Schmadtke in Diensten des VfL Wolfsburg. Den gesamten Nachgang dieses Spiels hätten die VfL-Profis ihrem Geschäftsführer Sport leicht ersparen können, denn sowohl die beiden Tore von Modeste in der 34. und 89. Minute als auch das 2:2 von Mark Uth (73.) "dürfen wir so nicht kassieren", sagte Trainer Florian Kohfeldt. Einmal patzte Nationalspieler Ridle Baku, gleich zweimal ließ die Wolfsburger Abwehr den Kölner Vorlagengeber Kingsley Schindler allein. "Wir können es uns einfach machen und sagen: In so einer Phase kassiert man solche Tore", sagte Kohfeldt. "Aber wir dürfen nicht hoffen, dass gewisse Dinge vorbeigehen. Wir müssen dagegen ankämpfen."