Wolfsburg-Profi Kruse wird Zweiter bei deutscher Poker-Meisterschaft

Der beim VfL Wolfsburg aussortierte Ex-Nationalspieler will den Fokus nach einigen Aktionen abseits des Platzes nun wieder auf den Fußball richten. "Jetzt geht der volle Angriff wieder auf Fußball", hatte Kruse ebenfalls via Instagram mitgeteilt. "Ich will so schnell wie möglich wieder richtig trainieren können, ich will so schnell wie möglich wieder fit sein. Denn: Meine Karriere ist auf jeden Fall noch nicht vorbei." Kruse fällt seit Wochen wegen eines Muskelfaserrisses aus. Ob er am 1. Dezember beim Wolfsburger Trainingsauftakt wieder dabei ist, bleibt abzuwarten.