Wohnungsmarkt Mietpreise für Studentenbuden steigen massiv an

Fast 800 Euro für 30 Quadratmeter

Teuerster Studienort bleibt München, wo Studentinnen und Studenten für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung mit normaler Ausstattung in Hochschulnähe 787 Euro berappen müssen. Stuttgart hat Rückstand zu München aufgeholt und liegt fast gleichauf mit 786 Euro. In Berlin zahlen Studenten für die Musterwohnung 718 Euro. Am günstigsten lebt es sich im Osten: In Chemnitz kostet die Muster-Studentenbude 224 Euro Miete, in Magdeburg 303 Euro und in Leipzig 383 Euro. Es handelt sich um Beträge für Warmmieten. Neben den reinen Mietkosten wurden Nebenkosten in Höhe von 20 Prozent einkalkuliert.