Wohnungskonzerne Vonovia: Banken gehen nach gescheiterter Übernahme leer aus

Die meisten Kosten entstünden erst, wenn ein Geschäft vollzogen sei, sagte Vorstandschef Rolf Buch dem "Handelsblatt". "Die Banken werden beispielsweise erfolgsabhängig bezahlt - die bekommen jetzt also gar nichts." Zudem seien die von Vonovia gekauften Deutsche-Wohnen-Anteile mehr wert als sie der Konzern im Buch stehen habe, sagte der Manager. "Der finanzielle Schaden für Vonovia dürfte sich also in Grenzen halten."