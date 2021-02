Wohnung in Wien Toter monatelang in seinem Bett vergessen

Wien - In Wien ist ein Mann nach seinem Tod mehr als zwei Monate lang in seiner Wohnung „vergessen“ worden. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, der Leichnam sei nach der Totenbeschau nicht wie üblich in die Leichenhalle gebracht worden. Eine Nachbarin, die sich um den schwerkranken 66-Jährigen kümmerte, hatte diesen bereits am 11. November tot aufgefunden.