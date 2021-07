Wohnraum in Marbach Rielingshausen soll Status beibehalten

Rückendeckung von der VVS

Dabei hat die Schillerstadt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sogar Rückendeckung von der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) erhalten. Die VVS begrüßt es zum einen, dass der Wohnbau künftig verstärkt nach Affalterbach, Erdmannhausen, Kirchberg und Burgstetten als direkte oder indirekte S-Bahn-Anrainer gelenkt werden soll – was auch bei der Region unstrittig ist, die die formale Heraufstufung dieser vier Kommunen zu offiziellen Siedlungsgebieten ausdrücklich gutheißt. „Allerdings stellt sich die Frage, warum der Marbacher Teilort Rielingshausen nicht ebenfalls in die regionale Entwicklungsachse einbezogen wird, wenn mit Affalterbach auch ein Siedlungsgebilde eine Aufstufung erhält, das genau wie Rielingshausen nur über Zubringer an den Schienenverkehr angebunden werden kann“, schreibt der VVS in seiner Stellungnahme.