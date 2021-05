Wohnraum für Berufsstarter Tiny-Häuser-Projekt in Erdmannhausen wird vertagt

Verwaltung zeigte sich reserviert

Die Verwaltung hatte sich in der vergangenen Sitzung jedoch reserviert gezeigt, weil zum einen die Kosten für solche Tiny-Häuser mit rund 100 000 Euro hoch seien und zum anderen der Flächenverbrauch hoch sei, da die Baulücken im Ort größer sind als für ein Tiny-Haus benötigt. In der Sitzung am Donnerstagabend nahmen die Gemeinderäte das Thema jedoch von der Tagesordnung, da Bürgermeister Marcus Kohler erklärt hatte, er würde das Thema gerne in einem größeren Rahmen auf der Bauklausur mit allen Räten am 26. Juni besprechen. „Ich würde da nicht nur Berufsstarter, sondern auch Erzieherinnen, Pflegekräfte und andere Berufsgruppen mit einbeziehen wollen“, erläuterte Kohler. Die Gemeinde habe zudem bereits eine Abfrage bei Grundstückseigentümern gemacht und interessante Rückmeldungen erhalten. Allerdings scheide das von SPD und Bündnis90/Die Grünen ins Auge gefasste Grundstück in der Kirchenfeldstraße neben dem Friedhof aus baurechtlichen Gründen aus.