Wohnfläche in Marbach Mit Stuttgart-Reise zu mehr Bauland

Verwaltung will eingeengten Spielraum hervorheben

Um das Anliegen zu unterstreichen, werden sich Bürgermeister Jan Trost, Ortsvorsteher Jens Knittel und Bauamtsleiter Dieter Wanner sogar eigens nach Stuttgart zum VRS-Chefplaner Thomas Kiwitt begeben, kündigte der Rathauschef an. „Wir wollen dann auf einer Karte zeigen, dass die Entwicklungsmöglichkeiten von Marbach in der Kernstadt massiv eingeschränkt sind“, erklärte er. Umgekehrt gebe es in Rielingshausen mehr Spielraum, um noch Flächen urbar zu machen, auf denen Häuser und Wohnungen errichtet werden könnten. Der explizite Hinweis auf diese Gemengelage ist als Reaktion auf die Haltung der Region zu verstehen. Denn Thomas Kiwitt hatte zuletzt betont, dass der Schwerpunkt der Wohnbauentwicklung in Marbach gesetzt werden sollte. In der Kernstadt „befinden sich Infrastruktur-, aber auch Einkaufs- und Dienstleistungsangebote, die auf kurzen Wegen erreicht werden können“, hob Kiwitt hervor. Marbach habe als so genanntes Unterzentrum sogar eine „überörtliche Versorgungsfunktion“.