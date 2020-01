Wohnen und Infrastruktur gehören zu den Zukunftsthemen in Steinheim Stadtentwicklung bleibt ein großes Thema

Ein für das Gremium zentrales Projekt ist die „Lange Mitte“. Noch immer sei das Kroneareal unbebaut und wirke wie eine offene Wunde in der Stadtmitte, so Annette Grimm (SPD). Entscheidungen zum Schnaidtareal stünden an, das Gebiet um den Bahnhof herum sollte überplant werden, um Innenentwicklungspotenziale zu schaffen. Im direkten Zusammenhang steht die Frage, welche Angebote man an Gewerbetreibende machen könne und wie es mit dem Rathaus weitergehe. „All diese notwendigen und voneinander abhängigen Entwicklungspotenziale sind in IST 2030 dargestellt und müssen gegebenenfalls überarbeitet werden. Dazu gehört auch die Überlegung für ein Nahversorgungszentrum in der verlängerten Ortsmitte.“ Die Weiterentwicklung des Kroneareals war auch ein Punkt in der Haushaltsrede von CDU-Chef Uwe Löder. Strategische Überlegungen müssten vertieft und ein Konzept erstellt werden.