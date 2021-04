Wohnen in berühmten Gebäuden Die schönsten Häuser der Welt

Stuttgart - Ein saniertes Schloss in Belgien und eine wieder belebte alte Hacienda in Mexiko. Ein Palazzo in Italien und ein Farmhaus in England. Ein rot leuchtendes Heim aus Ziegelstein in Spanien und ein futuristisch anmutendes Betongebilde in Portugal: Dreißig meisterliche Wohnhäuser werden in dem Bildband „Living In Modern Masterpieces of Residential Architecture“ vorgestellt.