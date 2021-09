Wohnen in Beilstein Baugebiet soll Wohnungsnot lindern

Bis zu diesem Spatenstich galt es, wichtige Hürden zu nehmen. „Das Aufwendigste ist es, die Grundstückseigentümer zu finden, alle in ein Boot zu holen und für das neue Baugebiet zu gewinnen!“ weiß Matzek, „denn „Bodenordnung ist ein hartes Geschäft“. Mit vier Jahren von der Idee bis zum heutigen Tag liege man hier im guten Schnitt. Denn schließlich müssten hierfür im Vorfeld zahlreiche Gutachten, ökologische Überprüfungen und vieles mehr mit erfüllt werden. Für eine Kommune wie Beilstein sei die Größe dieser neuen Bauflächen genau richtig, freut sich der Bereichsleiter. „Denn das Wichtigste ist geschafft, jetzt kommt das „doing“, also die Umsetzung mit der notwendigen Infrastruktur. Dafür wünschen sich die beiden Spatenstich-Redner in ihrer Ansprache eine unfallfreie und zügige Umsetzung.

Die ersten Plätze sollen bis in einem Jahr vergeben werden

Und so haben dann beim Spatenstich alle mit einem aktiven Teil in der Vorbereitung tatkräftig mit angepackt. Läuft alles nach Plan, werden die ersten Bauplätze nach dem Banddurchschnitt in voraussichtlich einem Jahr vergeben. Neben privaten Grundstückseigentümern hat die Stadt Beilstein weitere Flächenanteile erworben, für die dann ein Bodenpreis bestimmt wird und Vergaberichtlinien erstellt werden. „Sofern jetzt also nicht eine keltische Siedlungsanlage oder ähnliche Funde der Zeitplanung einen Strich durch die Rechnung machen, ziehen hier bald die ersten Familien ein“, ist Oliver Matzek überzeugt.

Ein Mix aus Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern entsteht

Lage

Das Baugebiet Hartäcker entsteht im Osten Beilsteins, unterhalb des Feuerwehrhauses entlang der Schmidhausener Straße bis hinunter zur Landesstraße 1116.

Dimension

Hier entstehen 95 neue Wohneinheiten mit Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, teils barrierefrei, auf 7,5 Hektar Fläche. Die Vorarbeiten erfolgten bereits im Jahr 2015, der notwendige Gemeinderatsbeschluss 2017. Im Jahr 2018 wurde die Öffentlichkeit mit eingebunden, Pläne ausgelegt. Für junge Familien entsteht im Baugebiet ein großer Spielplatz. Mit dem Spatenstich am Dienstag wird die notwendige Infrastruktur für das Neubauvorhaben geschaffen. Der Banddurchschnitt und Einweihung ist nach jetziger Planung nächstes Jahr vorgesehen.