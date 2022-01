Wohnen im Höpfigheimer Gewerbegebiet Empörung über Bauanfrage

Steinheim - In aller Regel sind Ratsgremien hellauf begeistert, wenn in bereits erschlossenen Siedlungsgebieten nachverdichtet werden soll und frischer Wohnraum geplant ist. Völlig konträr war am Dienstagabend allerdings die Stimmung im Steinheimer Ausschuss für Technik und Umwelt. Beim Gremium blitzte eine Bauvoranfrage für acht Reihenhäuser samt ebenso vielen überdachten Stellplätzen in den Oberen Seewiesen in Höpfigheim ab. Geschlossen votierte die Runde dagegen, dem Projekt eine Zustimmung in Aussicht zu stellen.