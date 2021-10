Wohnbau in Marbach EgeTrans will zweite Baustufe zünden

Um die 20 Wohneinheiten sollen entstehen

Die Familie Steinmüller, die bei EgeTrans den Takt vorgibt, hat sich zwischenzeitlich das Gelände des angrenzenden Reifenhandels gesichert und möchte dort einen weiteren Gebäudekomplex errichten. Dieses Mal sollen nicht nur Büros entstehen, sondern auch Wohnungen, insbesondere für Mitarbeiter. Wie viele Einheiten genau angedacht sind, dazu mochte sich EgeTrans im Vorfeld des Ausschusses für Umwelt und Technik, wo jetzt die für das Projekt nötige Flächennutzungsplanänderung diskutiert wurde, nicht äußern. „Das Bauvorhaben in der Ludwigsburger Straße befindet sich aktuell noch in einer frühen Planungsphase, in der viele Punkte noch ungeklärt sind“, erklärte Pressesprecher Heiko Schaal auf Anfrage. Insofern wolle man „zum jetzigen Zeitpunkt keine weiterführenden Details preisgeben“. Mehr Klarheit herrschte dann aber in dieser Frage schon während der Sitzung des Gremiums. Elena Schubert vom Bauamt berichtete nämlich, dass zwischen 17 und 20 Wohnungen vorgesehen seien. Unterbringen will man die Einheiten voraussichtlich in einem achtgeschossigen Gebäude. Auf sechs Stockwerken sollen die neuen Büros angesiedelt werden. „Die beiden Teile werden durch ein gemeinsames Untergeschoss verbunden“, erklärte Schubert. Ferner seien eine Tiefgarage, oberirdische Stellflächen und ein Kinderspielplatz angedacht.