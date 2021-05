Wohltätigkeitskonzert „Vax Live“ Promis treten für Covid-19-Impfstoff auf

Diese Menschen hätten ein Jahr lang mutig und selbstlos gekämpft, um alle zu beschützen. Dafür bedankte sich der britische Prinz. Er stellte aber auch eine Forderung: „Der Impfstoff muss an jeden überall auf der Welt verteilt werden“, zitiert ihn das „People“-Magazin. „Wir können uns nicht ausruhen oder uns erholen, bis es eine faire Verteilung in jeder Ecke der Welt gibt.“ Denn das Virus respektiere keine Grenzen. „Es muss also als ein Grundrecht für alle akzeptiert werden“, so Prinz Harry.