Wochenmarkt in Marbach Kritik nach Standortwechsel wächst

Marbach - Die Verlegung des Wochenmarktes samstags aus der Altstadt hinaus nach oben auf den Platz vor der Stadionhalle schlägt weiterhin hohe Wellen. Ein auf Facebook in der Gruppe „Die Marbacher“ gepostetes Foto der leeren Marktstraße vom vergangenen Samstagmorgen hat alleine 135 Kommentare. Sie alle gehen in etwa in die gleiche Richtung: „Musste das sein?“ Diese Frage stellten sich nach dem zweiten Mal, an dem die Beschicker ihre Stände an der Stadionhalle aufgebaut haben, auch einige Stadträte. Sie waren selbst davon überrascht, dass in der Fußgängerzone noch nicht viel von den Bauarbeiten zu sehen ist. „Wir sind davon ausgegangen, sobald der Markt umzieht, geht es entsprechend los. Das hätte Sinn gemacht. Aber jetzt haben wir erfahren, dass es erst im Januar richtig losgeht. Das sorgt für Irritationen“, sagt der Grünen-Stadtrat Sebastian Engelmann nach Gesprächen mit Einzelhändlern. Dieter Zagel (SPD) war ebenfalls so verwundert über die Situation, dass er der Verwaltung noch am Samstagabend eine E-Mail schrieb mit der Bitte um Klärung der Sachlage.