Wo kann ich einen Coronatest machen Neue Stationen in Steinheim und Pleidelsheim

„Der Bedarf ist da“, hat Akin Onay beobachtet. In vielen Bereichen müsse inzwischen verstärkt getestet werden – Stichworte Kindergarten und Schule sowie das jeweilige Umfeld. Und das sieht auch der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter so. Zwar habe es bislang keine Beschwerden aus der Bevölkerung gegeben, dass keine Termine zum Schnelltesten zu bekommen seien. Aber: „Wir sehen die Herausforderung“, so Winterhalter. Er sehe auch kein Problem damit, dass die neue Teststelle in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der am Kaufland ist und Steinheim mit dem Zentrum am Forsthof nun insgesamt drei solche Anlaufpunkte hat. Winterhalter betont hierzu: „Natürlich schauen wir, dass es keinen Wildwuchs gibt, aber wir sind auch dankbar über jedes Angebot.“