WM Ski nordisch Springerinnen und Langläufer zum WM-Start weit weg

Vogt war besonders betroffen. Die Olympiasiegerin von Sotschi 2014 riss sich vor der vergangenen Saison das Kreuzband und hatte danach immer wieder mit neuen Knieverletzungen zu kämpfen. Sprünge auf 81 und 70 Meter ließen die 29-Jährige völlig niedergeschlagen und fassungslos zurück. "Dieser Sport ist so schön und irgendwie auch so erbarmungslos", sagte sie in der ARD. "Das tut grad ganz schön weh, dass das bei einer WM passiert."