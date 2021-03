WM-Qualifikation Unaufgeregt und diplomatisch: Premiere für TV-Experte Hoeneß

"Eine Fußball-Legende zurück auf der großen Bühne", die bereitet sei "für eine neue Ära" voller "geballter Fußball-Kompetenz", formulierte es RTL im Trailer vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Duisburg. Gegen Island, in Rumänien am Sonntag und gegen Nordmazedonien am kommenden Mittwoch wird Hoeneß für den Privatsender als TV-Experte an der Seite von Moderator Florian König die ersten drei Quali-Partien auf dem Weg zur WM 2022 analysieren.