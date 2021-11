WM-Qualifikation Türkei mit Kuntz: Nach Sieg gegen Gibraltar mit WM-Chance

Die Gastgeber fertigten den punktlosen Außenseiter in Istanbul mit 6:0 (3:0) ab. Weil parallel dazu Norwegen ohne BVB-Superstar Erling Haaland gegen Lettland nur zu einem torlosen Remis kam, dürfte es am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) zu einem finalen Fernduell der punktgleichen Türken und Norweger (beide 18) um Platz zwei in der Gruppe G kommen.