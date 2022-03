WM-Qualifikation Türkei-Trainer Kuntz trotz Kritik gelassen: "Erst am Beginn"

Kuntz selbst verkörperte nach dem Ende des WM-Traums eine Mischung aus Enttäuschung und Gelassenheit. Während Kapitän Yilmaz kurz nach dem Abpfiff in Porto seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärte, sieht sich Kuntz noch lange nicht am Ende. Anstatt am Dienstag gegen Nordmazedonien um einen der letzten Plätze bei der WM in Katar zu spielen, bleibt den Türken zwar nur ein Freundschaftsspiel gegen die ebenfalls ausgeschiedenen Italiener. Aber auch dieses will er nutzen.