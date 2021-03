WM-Qualifikation Nicht in Form: Oranje, Frankreich und Portugal schwächeln

Auch ansonsten standen fast nur Profis von Top-Clubs in der Startelf, denen die Belastung der vergangenen Wochen anzumerken war. Deschamps verwies auf "eine sehr kurze Erholungszeit, weil viele Spieler am Sonntag gespielt haben". Der 52-Jährige habe gesehen, "dass wir nicht in Bestform waren". Nach der Führung durch Antoine Griezmann (19.) im Stade de France fälschte Presnel Kimpembe einen Schuss ins eigene Tor ab (57.).

Unter noch größerem Druck als Frankreich stehen die Niederländer, die in der Türkei eine über weite Strecken ernüchternde Vorstellung ablieferten. Der 35-jährige Burak Yilmaz (15./34./Foulelfmeter/81.) traf dreifach gegen Oranje, zudem war der frühere Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu (46.) erfolgreich. "Wir müssen eine Reaktion zeigen. Wir haben in dieser internationalen Phase noch zwei Spiele, und die müssen wir mit Siegen abschließen", forderte Georginio Wijnaldum vor dem nächsten Spiel gegen Lettland am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) in Amsterdam. Ansonsten könnte das gleiche Schicksal wie vor knapp drei Jahren drohen: Schon die WM 2018 hatten die Niederländer verpasst.

