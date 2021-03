WM-Qualifikation Löw baut auf sein Mittelfeld - Kroos muss nichts "fürchten"

Auch Löw war angetan vom Trio Kimmich, Goretzka, Gündogan, das in dieser Besetzung auch am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) im Topspiel der deutschen WM-Qualifikations-Gruppe in Bukarest gegen Rumänien wieder auflaufen dürfte. "Das Mittelfeld war sicherlich sehr gut unterwegs. Alle drei waren extrem ballsicher und immer anspielbar. Sie haben die Angriffe initiiert, die es in der Enge des Mittelfelds gab. Das war ein Pfund und ein Gewicht für uns", lobte Löw.