WM-Qualifikation Große Schröder-Show: DBB-Team mit Sieg gegen Polen in Pause

Das deutsche Nationalteam von Bundestrainer Gordon Herbert besiegte Polen mit 93:83 (40:36) und fuhr damit den fünften Qualifikationserfolg in Serie ein. Schröder steuerte vor 6539 Zuschauern in Bremen 38 Punkte bei und war der herausragende Mann auf dem Parkett. Vor der Partie war Schröder für 50 Länderspiele ausgezeichnet worden - so viele Punkte hatte er im Nationaltrikot zuvor nie erzielt. "Im Endeffekt will ich einfach nur das Spiel gewinnen. Da ist es egal, ob ich jetzt 30, 40 Punkte mache. Zum Glück haben wir das Spiel am Ende gewonnen", sagte Schröder bei Magentasport.