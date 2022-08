WM in Polen und Slowenien Volleyballer hoffen auf Free-TV-Zeit: Vorbild Frauen-Fußball

"Ich bin der Meinung, man sollte mehr Fernsehbilder von allen Sportarten zeigen, so wie es aus München jetzt war. Ich finde, beim Frauen-Fußball ist es im Moment extrem gut zu sehen. Da wird einfach ein Verlangen erzeugt, was vielleicht gar nicht unbedingt so da ist, und das meine ich gar nicht abwertend, sondern es wird einfach gezeigt", erläuterte Kampa. "Auf einmal sieht man, was möglich ist, wie viel Spaß es macht zuzugucken. Das ging sehr, sehr vielen Leuten so. Ich glaube, dass es in vielen Sportarten möglich ist."