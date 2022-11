WM in Katar Neuer: Auftaktspiel ist wichtigste Partie im ganzen Turnier

Die DFB-Auswahl spielt bei der WM in Katar am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Japan. Man habe durch die Niederlage bei der WM 2018 in Russland gegen Mexiko die enorme Bedeutung des Auftaktspiels gelernt und dürfe keine Mannschaft unterschätzen, sagte Neuer. Vor vier Jahren war erstmals in der WM-Geschichte schon in der Gruppenphase Schluss für Deutschland gewesen.