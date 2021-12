WM-Aus Darts-Profi Clemens erhält Hass-Nachrichten

Am Nachmittag war auch Debütant Florian Hempel ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Kölner verlor sein Drittrundenmatch gegen den Australier Raymond Smith mit 1:4. Martin Schindler und Fabian Schmutzler waren bereits in Runde eins ausgeschieden. Clemens war im Vorjahr der erste Deutsche, der beim wichtigsten Turnier ins Achtelfinale einzog. In die WM-Runde der letzten Acht hat es noch kein Deutscher geschafft.

