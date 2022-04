WM 2022 Alle Vorrundengruppen im Überblick

In Doha wurden am Freitag die Vorrundengruppen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) ausgelost. Deutschland trifft in Gruppe E auf Spanien, Japan und den Sieger aus dem Play-off-Duell Costa Rica gegen Neuseeland. - Die Gruppen im Überblick: